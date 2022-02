Eliane: ‘Discurso de Bolsonaro sobre imprensa é ataque indireto a Lula’

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) iniciou 2022 com mais uma alta de 1,50 ponto porcentual da Selic e sacramentou o retorno aos dois dígitos da taxa básica de juros, que passou de 9,25% para 10,75% ao ano – o maior patamar desde maio de 2017. Mesmo reconhecendo, pela primeira vez, que a inflação de 2022 vai ficar acima do teto da meta (de 5%), indicando o segundo ano de descumprimento de seu mandato principal, o BC sinalizou uma redução do ritmo de alta de juros no próximo encontro, nos dias 15 e 16 de março. “É uma péssima notícia para famílias, mas, também, para a Indústria e Comércio, porque essas dependem muito de rolar suas dívidas, fazer empréstimos e deste monitoramento sensível para a produção. E o impacto político é que reeleição não combina nem com inflação nem com juros altos”, opina Cantanhêde.

Em solenidade da qual participou o presidente Jair Bolsonaro, a cúpula do Congresso Nacional fez nesta quarta-feira, 2, durante a abertura do ano legislativo, manifestações em defesa do resultado das urnas e da distensão política neste ano eleitoral. Em seu discurso, Bolsonaro disse que “nunca” vai se dirigir ao Congresso para pedir a regulação da mídia ou anular a reforma trabalhista. “A fala foi um ataque indireto ao Lula, que tem essa ideia obsessiva de regulação da mídia, e à posição do STF de resistência aos ataques golpistas dos bolsonaristas. Bolsonaro passar por democrata é curioso porque ao defender ‘liberdade’ ele defende que seu pessoal ataque a democracia e as instituições”, diz Eliane.

