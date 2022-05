Eliane: “Discurso do presidente em Pernambuco é de comício de campanha”

Após sobrevoar as áreas atingidas por chuvas na região metropolitana de Recife, capital de Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro fez uma rápida declaração à imprensa sobre a tragédia que já deixou ao menos 87 mortos. “Infelizmente essas catástrofes acontecem, um País continental tem seus problemas. Tivemos problemas semelhantes em Petrópolis, no sul da Bahia, no norte de Minas”, afirmou o presidente. Bolsonaro manifestou seu pesar às famílias das vítimas da chuva em Recife e criticou a atuação do governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), por “fazer política em cima da desgraça de alguns”. “O inusitado da visita de Bolsonaro ao Recife é que em vez de demonstrar empatia e solidariedade com as famílias pernambucanas, Bolsonaro fez um comício de campanha – falou de Auxílio Brasil, como o governo age e atacou governadores, inclusive o de Pernambuco”, opina Eliane.

A capital paulista teve aumento de 251,8% no total de internados na rede municípal com o coronavírus em leitos de enfermaria e de UTI no último mês. Entre 30 de abril e esta segunda-feira, 30, o total saltou de 56 para 197, tanto em leitos comuns quanto na terapia intensiva. Apesar da alta, o número ainda está bem abaixo do registrado em 30 de janeiro, quando o surto da variante Ômicron provocou 873 internações na rede. Especialistas dizem que a vacina tem evitado a explosão de casos graves, mas alertam para a necessidade de cuidados, sobretudo para proteger os mais vulneráveis, como idosos e doentes crônicos. “Não está na hora de brincar, não, e estes são índices oficiais; muitas pessoas têm o vírus de forma leve, por causa da vacina, e não testam. Este número tende a ser muito maior na realidade que na estatística oficial”, diz Cantanhêde.

