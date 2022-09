Eliane: “Discurso foi balanço do governo sob a perspectiva de Bolsonaro”

Os candidatos Ciro Gomes (PDT) e Soraya Thronicke (União Brasil) pediram nesta terça, ao Tribunal Superior Eleitoral, que proíba a campanha do presidente Jair Bolsonaro de usar imagens do discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Em seu pronunciamento, Bolsonaro repetiu declarações já checadas sobre o endividamento da Petrobras, meio ambiente e economia. Bolsonaro aproveitou o discurso na ONU para citar ações como a criação do Auxílio Brasil; a redução de impostos que levou à queda do preço dos combustíveis; e privatizações de empresas estatais. “Foi um discurso de despedida, um balanço de seu governo, de seu ponto de vista. Ele perdeu esses dias todos de campanha no Brasil para fazer campanha no exterior e não reverte votos com isso, nem a favor nem contra, não mexe na Eleição”, opina Eliane.

