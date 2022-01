Eliane: ‘Discussões demais pra algo simples como salvar vidas de crianças’

A recomendação final do Ministério da Saúde sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 deve acontecer nesta quarta-feira. Ontem, o governo federal anunciou que a maioria das pessoas que responderam à consulta pública sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 se opôs à necessidade de receita médica para imunização dessa faixa etária. Para Eliane Cantanhêde, crianças têm direito à vida, à saúde e a ‘não contaminar a coletividade’ e esta é uma responsabilidade do Estado brasileiro.

A Polícia Federal designou o delegado Martin Bottaro Purper, que já comandou investigações contra a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), para assumir o inquérito sobre a facada contra o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha que o alçou ao Palácio do Planalto, em 2018. De acordo com Cantanhêde, a decisão pode ser lida como ‘a Polícia Federal investigando a Polícia Federal’.

