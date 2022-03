Eliane: “Doria abre uma avenida de oportunidades para a terceira via”

O governador de São Paulo, João Doria, surpreendeu aliados e auxiliares na manhã desta quinta-feira, 31, ao comunicar que desistiu de concorrer à Presidência pelo PSDB e avisou que não vai mais deixar o cargo hoje, como estava previsto. O tucano cancelou todas as agendas externas nas quais faria sua “despedida” do governo paulista e vai fazer o anúncio oficial em um ato com prefeitos à tarde no Palácio dos Bandeirantes. Segundo aliados, Doria também vai deixar o PSDB, mas não pretende concorrer à reeleição. “A permanência de Doria no Governo de São Paulo desarticula a estratégia da candidatura de Rodrigo Garcia para a vaga e abre avenida de oportunidades para a terceira via”, analisa Cantanhêde.

Ontem, Doria participou de um jantar organizado pelo empresário Marcos Arbaitman, seu amigo de longa data, e usou tom conciliador no momento em que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sinaliza que vai lutar pela vaga de candidato do PSDB, apesar de ter perdido as prévias do ano passado. “Leite é o fator novo da eleição. Mas é preciso muito sacolejo para transformar todos os 1% em uma candidatura viável para se contrapor a Bolsonaro e Lula”, diz Eliane.

