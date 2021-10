Eliane: ‘É chocante o presidente fazer campanha contra as vacinas’

O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar nesta terça-feira duas ações que pedem a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro e do seu vice, Hamilton Mourão, pelo impulsionamento ilegal de mensagens em massa via WhatsApp nas eleições de 2018. Os processos são movidos pela coligação ‘O Povo Feliz de Novo’, do candidato derrotado Fernando Haddad (PT).

O grupo majoritário da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, conhecido como G-7, quer que o presidente Jair Bolsonaro seja banido das redes sociais. Na noite desta segunda-feira, a cúpula da comissão decidiu votar, no início da sessão desta terça, proposta de ação cautelar nesse sentido, a ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Após seis meses de atividades, a CPI da Covid encerra os trabalhos nesta terça-feira, com a votação do relatório de Renan Calheiros. O parecer, que contém pedidos de indiciamento de Bolsonaro em nove condutas criminosas, será entregue ao procurador-geral da República, Augusto Aras, no dia seguinte, às 11h30. Cabe ao procurador-geral denunciar ou não o presidente. Até agora, Aras sempre atuou como aliado de Bolsonaro.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a sinalizar, nesta segunda-feira apoio à privatização da Petrobras, como uma forma de extrair mais rápido o petróleo e gás natural brasileiros. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro também sinalizou que a possibilidade já esteve no radar do governo. Nesta segunda, a Petrobras confirmou a afirmação do presidente Jair Bolsonaro ao anunciar um reajuste de 9,2% no preço do óleo diesel e de 7% no da gasolina a partir desta terça.

