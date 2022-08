Eliane: “É como dar esmola e a pessoa usar para pedir empréstimo”

O empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil, sancionado nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, não terá limite de taxas de juros cobradas. A medida ainda precisa ser regulamentada, mas instituições financeiras já fazem pré-cadastros com taxas de até 86% ao ano. Os maiores bancos privados do País, porém, devem ficar de fora das ofertas. “As pessoas que precisam de Auxílio Emergencial é porque estão passando fome e, com o empréstimo, pode ter aquela sensação de bem-estar, gasta o dinheiro e vai ter que consumir até R$ 160 do auxílio para pagar o empréstimo. E isso pode interferir na escolha do seu candidato”, opina Eliane.

Na véspera do fim do período das convenções partidárias, o ex-presidente e candidato do PT ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, conseguiu formar o maior bloco partidário na disputa presidencial. O número de partidos na coligação é importante porque se traduz em maior tempo de propaganda e fundo eleitoral à disposição do candidato e também assegura capilaridade da busca por votos nos Estados. Além do PT, Lula tem apoio de sete siglas. Já o presidente Jair Bolsonaro tem a segunda maior aliança, com o PL e mais dois partidos. “Mais do que o apoio do Avante, Lula estava de olho no de Janones, que tem a força da internet. É bom para os dois – o deputado ainda não tem lastro pra concorrência à Presidência e, se Lula for eleito, ele certamente terá um lugar ao sol”, diz Cantanhêde.

