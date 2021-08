Eliane: ‘É como se o PIB brasileiro estivesse pedindo paz ao governo’

Febraban e Fiesp reagem ao clima de tensão institucional, mas Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal ameaçam retaliar. O manifesto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que pede pacificação entre os três Poderes, teve origem na Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e já havia reunido até este domingo, 29, mais de 200 assinaturas. Com o cuidado de não assumir um caráter antigoverno, o documento tem por objetivo demonstrar claramente o incômodo nos setores produtivo e financeiro com a crise institucional fomentada pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma das razões para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal terem comunicado ao governo que pretendem deixar a Febraban teria sido o fato de a entidade das instituições financeiras ser a origem do documento.

O polêmico código eleitoral deve ser votado nesta semana na Câmara dos Deputados, com quarentena contra Sérgio Moro. Além do juiz, a proposta incluiu na última hora um dispositivo que também pode barrar eventual candidatura de militares com ambições eleitorais em 2022. O texto prevê a exigência de uma quarentena de cinco anos para que militares, policiais, juízes e promotores possam concorrer às eleições.

Apesar do pedido de pressa que o presidente Jair Bolsonaro teria feito, até agora não há previsão de votação de André Mendonça no Senado.

E mais: Na CPI da covid no Senado, grande expectativa com depoimento do empresário Marcos Tolentino. Ele é apontado como sócio oculto da empresa FIB Bank, que teria fornecido à Precisa Medicamentos uma garantia irregular no negócio de compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde.

