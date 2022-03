Eliane: “É um discurso para aqueles que aplaudem qualquer coisa do presidente”

Ao participar neste domingo, 27, de ato político do PL, o presidente Jair Bolsonaro disse que às vezes “embrulha o estômago” ter de cumprir a Constituição. Em discurso com tom eleitoreiro, o presidente afirmou, ainda, que tomará decisões “contra quem quer que seja” se tiver apoio de seu “exército” de ap oiadores na disputa que chamou de “luta do bem contra o mal”. “É um discurso feito para bolsonarista, para aqueles que aplaudem qualquer coisa do presidente Jair Bolsonaro. Fora dali, fico pensando quem pode aplaudir esse tipo de discurso”, diz Eliane.

Exemplares de uma edição da Bíblia com fotografias do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura foram distribuídos, na tarde de 3 de julho do ano passado, em um evento organizado pelo MEC em Salinópolis (PA), cidade a 220 quilômetros de Belém. O encontro, que reuniu prefeitos e secretários municipais do Estado, contou com a presença do próprio titular da pasta e dos pastores que, segundo o Estadão revelou, pediriam propina em barra de ouro e dinheiro em troca de acesso ao ministro e liberação de verba. “O esquema de corrupção vai ficando cada vez mais óbvio. O presidente está monitorando a situação para ver até quanto a permanência de Milton Ribeiro atrapalha sua intenção de voto”, opina Cantanhêde.

