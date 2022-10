Eliane: ‘É um erro crasso Bolsonaro ir para Recife na véspera da ida de Lula’

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, esteve no Recife e afirmou que seu adversário na disputa pelo Palácio do Planalto vai “voltar para a cadeia”. Ontem, em Maceió, o candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, discursou ao lado do senador Renan Calheiros (MDB-AL), do senador eleito Renan Filho (MDB-AL) e do governador afastado Paulo Dantas (MDB-AL), candidato à reeleição. Ao microfone, o ex-presidente elogiou Renan por sua atuação enquanto relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. “É um erro crasso Bolsonaro ir justamente para Recife na véspera da ida de Lula. O ex-presidente é sempre campeão de votos no Pernambuco; já está com 73% de votos no estado. E Bolsonaro foi somente ao Pernambuco enquanto Lula está surfando nas campanhas de candidatos que foram para o segundo turno em outros estados do Nordeste. Na semana que vem, o foco das duas campanhas é no Sudeste”, diz Eliane.

