Eliane: “Elizabeth II deixa vácuo e país com muitas dificuldades econômicas”

O rei Charles III dá início nesta sexta-feira à transição do reinado mais longevo da história britânica com uma reunião com a primeira-ministra Liz Truss, no cargo há apenas 72 horas, e um discurso à nação, enlutada pela morte de Elizabeth II. A rainha faleceu no início da tarde desta quinta-feira, aos 96 anos. “A rainha morreu. Viva o rei!”, disse a premiê do Reino Unido, Liz Truss, ao fim de seu discurso sobre o falecimento, uma tarefa histórica logo em seu segundo dia no cargo. “A Rainha Elizabeth II traz para o mundo um traço de sobriedade, equilíbrio, paz e moderação. Foi uma mulher que atravessou toda a vida moderna do mundo. Ela deixa um grande vácuo e um país com muitas dificuldades econômicas”, diz Eliane.

