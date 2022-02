Eliane: ‘Enquanto Lula e Bolsonaro se polarizam, o Centro racha’

O ex-presidente Lula (PT) e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), se encontram nesta terça-feira, no Instituto Lula, para falar sobre a relação entre PT e PSD e a disputa ao governo do Rio de Janeiro. Os dois políticos são próximos, estando juntos em outras eleições. Porém, nos bastidores, o prefeito da capital fluminense se sentiu desprestigiado quando Lula começou a fazer declarações a favor de Marcelo Freixo (PSB), candidato ao governo do Rio de Janeiro. “O Rio reflete as eleições do País. Os dois terão de definir se Paes desfaz as negociações com Ciro Gomes para apoiar o candidato de Lula ou se Lula desfaz apoio ao Freixo para apoiar Felipe Santa Cruz”, diz Eliane.

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira, 14, que o governo federal pare de utilizar o canal de denúncia “Disque 100”, vinculado ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, com o objetivo de propagandear mensagens contrárias à vacinação contra a covid-19. O canal de denúncias da pasta chefiada pela ministra Damares Alves tem a função de receber queixas sobre violações de direitos humanos contra populações vulneráveis, como crianças, idosos, mulheres e minorias étnico-raciais. O instrumento, porém, foi utilizado pelo Ministério como um instrumento de comunicação com pessoas antivacinas que se sentiram discriminadas por terem sido obrigadas a apresentar o comprovante de vacinação. Na análise de Cantanhêde, “o confronto entre o Supremo e o bolsonarismo está crescendo. O presidente Jair Bolsonaro deveria cuidar para sua tropa não ser antidemocrática, pois essas coisas costumam dar muito errado”.

