Eliane entrevista o economista Affonso Celso Pastore

Esta semana, em entrevista à TV Globo, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sergio Moro falou de maneira mais explícita sobre ser o nome do partido Podemos para concorrer à presidência em 2022. Perguntado sobre como tem discutido projetos para o País no bastidor político, Moro afirmou que as conversas estão voltadas principalmente para a Economia e anunciou Affonso Celso Pastore como seu conselheiro. Em entrevista à colunista Adriana Fernandes, o economista afirmou que não pretende ser ‘Posto Ipiranga’ de ninguém, em referência a alcunha atribuída ao ministro Paulo Guedes.

