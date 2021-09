Eliane entrevista o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Jr.

O ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Jr., coordena um grupo de juristas da CPI da covid no Senado que apontou que cabe uma ação de impeachment por crime de responsabilidade contra o presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. Para Reale Jr., “as acusações a Jair Bolsonaro são muito mais graves do que a Fernando Collor e a Dilma Rousseff”, citando o processo da ex-presidente, no qual foi um dos autores. “As consequências das ações de Bolsonaro ‘são terríveis’, completou o jurista.

Ao todo, o grupo de Reale Jr. identificou sete tipos de crimes cometidos pelo presidente. Além de infringir a Lei do Impeachment, Bolsonaro cometeu crimes contra a saúde pública (charlatanismo, infração de medida sanitária e epidemia), contra a administração pública (prevaricação), contra a paz pública (incitação ao crime) e contra a humanidade. A íntegra do documento está no portal do Estadão.

