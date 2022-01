Eliane: ‘Esperamos que a Anvisa corrija as diretrizes do Ministério da Saúde’

A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) marcou para esta quarta-feira, 19, a decisão sobre a liberação ou não do uso de testes rápidos de antígeno para diagnóstico de Covid-19, conhecidos como autotestes. Já na quinta, 20, outra reunião extraordinária do órgão analisará o pedido do Instituto Butantan para o uso emergencial da vacina Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos de idade. “O que se espera é que a Anvisa corrija as diretrizes que vieram do Ministério da Saúde, que estavam muito confusas e vagas”, opina Eliane.

Duas decisões tomadas no fim de 2021 pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, permitiram que procuradores recebessem um valor “extra” de quase meio milhão, em dezembro. O maior contracheque foi do procurador regional José Robalinho Cavalcanti, que tem um salário base de R$ 35,4 mil, mas ganhou R$ 446 mil em rendimentos brutos, naquele único mês, a partir de indenizações e outros “penduricalhos”. “Olhamos muito para o Congresso, mas o Judiciário tem pouco foco e isso se repete todo tempo neste Poder. Há o teto do funcionalismo, sob o qual até o presidente está sujeito, mas todos dão um ‘jeitinho'”, diz Cantanhêde.

