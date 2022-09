Eliane: “Este foi o debate presidencial mais tenso desde 1989”

Os candidatos à Presidência da República deixaram em segundo plano as propostas de governo e deram mais atenção às ofensas mútuas e aos embates agressivos no último debate antes da votação em primeiro turno. O encontro promovido pela TV Globo, que avançou pela madrugada desta sexta e reuniu sete postulantes, foi uma oportunidade para embates diretos entre os dois candidatos que lideram a disputa pelo Planalto. “Este foi o debate mais tenso desde 1989. Ontem começou diferente; Bolsonaro já partiu para cima. A segunda diferença é que usualmente todos os candidatos se unem contra quem disputa a reeleição e não foi assim: o alvo foi o ex-presidente Lula, pois é o favorito. Simone Tebet e Ciro Gomes foram os únicos que apresentaram propostas, os outros ficaram nas pegadinhas e ‘pancadaria’. Lula foi muito pressionado por causa da corrupção e Bolsonaro, curiosamente, não aproveitou sua pergunta para ir ao embate com ele. Do ponto de vista de conteúdo e forma, ninguém ganhou tanto e ninguém perdeu tanto”, opina Cantanhêde.

