Eliane: “Evento no Planalto é um soco no estômago do STF e do Brasil”

Em um ato falho, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira que “temos um chefe do Executivo que mente”. Chefe do Executivo é o presidente da República. Bolsonaro discursou durante evento político de apoio ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), beneficiado por perdão do presidente após ter sido condenado à prisão pelo Supremo Tribunal Federal por atos antidemocráticos. “O evento não é só um soco no estômago do Supremo Tribunal Federal, mas na nação brasileira. Eu me sinto ofendida com algo como isso. Bolsonaro aproveita uma solenidade como essa para continuar atacando o processo eleitoral, as urnas eletrônicas e jogando o Exército Brasileiro na fogueira”, opina Eliane.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), liberou 22 representações ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara com pedidos para que sejam instaurados processos contra parlamentares. Na lista há integrantes da base aliada do governo, como os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), Bia Kicis (PL-DF) e Carla Zambelli (PL-SP), mas também o deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP), adversário político de Lira, que, em uma entrevista, disse ter sido um erro a Alemanha ter criminalizado o partido nazista, e o deputado Josimar Marãozinho, suspeito de desvio de recursos. “Ninguém entendeu nada… Não sei se foi para distrair a plateia, irritar ainda mais o STF ou se, no meio do caminho, a estratégia mudou e o presidente da Comissão quis colocar os bolsonaristas no foco”, avalia Cantanhêde.

