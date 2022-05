Eliane: “Fala de Fachin é um recado do TSE e não só dele”

Na primeira declaração pública após a Justiça Eleitoral rebater a lista de questionamentos do Ministério da Defesa que levantavam dúvidas sobre a segurança do processo eleitoral, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, mandou recado a quem, segundo ele, incita “a intervenção militar”. Jair Bolsonaro, que defende a participação ativa dos militares na apuração de votos neste ano, disse que o ministro “vê fantasmas” e foi “descortês” com as Forças Armadas. “Fachin falou, o tempo inteiro, com o ministro Alexandre de Moraes do lado – que é quem assume a presidência durante as próprias eleiçõs. Então foi um recado claro do Tribunal e não apenas de Fachin”, opina Cantanhêde.

Os Estados Unidos superaram nesta quinta-feira a marca de um milhão de pessoas mortas por causa da Covid-19, segundo informou a Casa Branca. Em comunicado, o presidente do país, Joe Biden, pediu aos norte-americanos que continuem “vigilantes” e lamentou as mortes. “Continuam morrendo 400 pessoas por dias nos EUA porque houve uma campanha feroz contra a vacina; lá, as pessoas pegam covid-19 e morrem. A pandemia melhorou, está mais lenta, matando menos, mas não acabou”, diz Eliane.

