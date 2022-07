Eliane: “Fechou-se o cerco; Bolsonaro está falando sozinho contra urnas”

O presidente Jair Bolsonaro criticou a elaboração da Carta em Defesa da Democracia, manifesto organizado na Faculdade de Direito da USP que reúne juristas, banqueiros e empresários e já conta com a adesão de mais de 100 mil pessoas. “Em reunião com embaixadores o presidente Jair Bolsonaro esticou demais a corda e se auto-isolou. O Brasil precisa de ‘cartinha’ quando ele achincalha a imagem do País e arma civis. Agora fechou-se o cerco; Bolsonaro está falando sozinho contra as urnas eletrônicas”, opina Eliane.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) foi escolhida nesta quarta-feira, 27, como candidata à Presidência da República. A convenção nacional do MDB referendou o nome da parlamentar para disputar o Palácio do Planalto. O evento aconteceu de forma remota e foi transmitido ao vivo pelas redes sociais. Apoiada pela federação formada entre PSDB e Cidadania, a parlamentar tenta se colocar como alternativa ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida pelo Palácio do Planalto. A candidatura emedebistas teve 262 votos favoráveis e nove votos contrários, mas 97 delegados boicotaram a votação. Os diretórios de Alagoas e da Paraíba se ausentaram totalmente da convenção. “O discurso da Tebet é muito forte, mas como ela patina nas pesquisas, não consegue atrair forças políticas. Entre as possibilidades de vices, a senadora Eliziane Gama traz o mundo evangélico, mas a senadora Mara Gabrilli traz São Paulo – que é a joia da coroa -, e para Simone Tebet este seria o quadro mais conveniente”, diz Cantanhêde.

