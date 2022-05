Eliane: “Fim melancólico do PSDB; nem o partido chega a lugar algum nem a terceira via”

A sinalização de João Doria (PSDB) de que pode recorrer à Justiça Eleitoral para questionar uma eventual decisão da executiva nacional tucana contrária à sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto e favorável a uma composição com a senadora Simone Tebet (MDB-MS) agravou a crise na legenda e isolou ainda mais o ex-governador dentro do partido. “É um fim melancólico do PSDB. Nem o PSDB chega a lugar nenhum nem a terceira via; é um abraço de afogados no qual ninguém se salva”, analisa Cantanhêde.

Depois de anunciar em janeiro que conseguiu zerar a fila de espera, o governo decretou uma espécie de sigilo não oficial sobre o número de brasileiros que foram habilitados para o Auxílio Brasil, mas ainda não estão recebendo o benefício mínimo de R$ 400. “O Bolsa Família teve um sucesso inequívoco. É muito importante esse auxílio, inclusive para a campanha de Bolsonaro. Se até isso emperra, ele perde muita escala numa fatia do eleitorado fundamental do Brasil, os pobres”, diz Eliane.

