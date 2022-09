Eliane: “Garcia apenas repetiu o que Bolsonaro já disse a Vera Magalhães”

A campanha de Jair Bolsonaro fez o possível para se distanciar do impasse entre aliados de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o bolsonarismo raiz de influenciadores como Leandro Ruschel, Bernardo Küster e Adrilles Jorge, que criticaram publicamente Tarcísio por condenar o deputado estadual Douglas Garcia pela hostilidade cometida contra a jornalista Vera Magalhães. Bolsonaristas dizem que “o problema não é nacional”, mas de Tarcísio e, no máximo, de Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O presidente tenta diminuir a resistência entre as mulheres. “Quando eles rechaçam Douglas Garcia desta forma esquecem que ele apenas repetiu o que o próprio Presidente da República falou a Vera Magalhães. É uma questão oportunista e eleitoral e não de convicção da defesa da jornalista. da compostura e do decoro. Tudo isso vai desenhando a personalidade do bolsonarismo”, diz Eliane.

