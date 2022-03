Eliane: “Godoy Veiga terá um mandato tampão e curto na Educação”

Secretário executivo do Ministério da Educação (MEC), Victor Godoy Veiga foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir interinamente o cargo de ministro da Educação. Ele ocupará o lugar de Milton Ribeiro, que foi exonerado na segunda-feira, 28, após denúncias de corrupção envolvendo favorecimento a pastores, que faziam parte de um gabinete paralelo, reveladas pelo Estadão. “A escolha é uma estratégia do Bolsonaro, que Itamar Franco já tinha feito: tira o ministro e, se nada contra Milton se comprovar, ele volta. Depois do quinto comando da Pasta, ainda haverá tempo para um sexto – que é o quarto de novo. Ainda há chances da volta de Ribeiro”, analisa Eliane.

O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, de saída do cargo após ter sido demitido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que a petroleira, por lei, não pode fazer política pública com os preços dos combustíveis e “menos ainda” política partidária. “Tem responsabilidade social? Tem. Pode fazer política pública? Não. Pode fazer política partidária? Menos ainda”, afirmou Silva e Luna em um seminário no Superior Tribunal Militar (STM). “Adriano Pires já deu todos os sinais de que não vai permitir política na definição de preços, mas é a favor de criar um fundo para absorver impactos da volatilidade do petróleo no Mercado internacional. Mas quem estabelece esse fundo é o Ministério da Economia, que já se posicionou contra a medida”, conta Cantanhêde.

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Editorial Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.