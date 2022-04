Eliane: ‘Há guerras do Bolsonaro contra STF, da Corte contra bolsonaristas golpistas e os militares no meio’

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu dez dias para o presidente Jair Bolsonaro (PL) explicar o perdão dado ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). O decreto presidencial foi publicado menos de 24 horas após o STF condenar o parlamentar a oito anos e nove meses de prisão por ataques antidemocráticos. “STF quer cautela, não mais lenha nesta fogueira. Dez dias é o tempo para abaixar a poeira e a altura das labaredas”, avalia Cantanhêde.

A compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk, concretizada nesta segunda-feira, 25, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais ao longo do dia. Políticos, empresários, jornalistas e até mesmo um dos fundadores do Twitter usaram as redes sociais para repercutir a negociação e projetar o que pode ser o futuro da rede social “sob nova direção”. “O grande medo é que Musk venha com a política do ‘liberou geral’ – qualquer um pode colocar qualquer coisa no Twitter; com ele tudo é mais complexo”, opina Eliane.

