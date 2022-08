Eliane: “Hoje começa a compra de votos em massa para a campanha de Bolsonaro”

O Auxílio Brasil de R$ 600 começa a ser pago nesta terça-feira, 9, para as famílias cadastradas no programa. O aumento do valor, que antes era R$ 400, começa a valer a partir deste mês, após ser definido com a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) Kamikaze, que ampliou benefícios sociais durante o ano eleitoral. O pagamento do Auxílio Gás, que pode ser acumulado com outros benefícios, incluindo o próprio Auxílio Brasil, também terá início nesta terça-feira. “Esta é a última grande cartada do presidente Bolsonaro para reverter o jogo; ele conta com isso. Com a aprovação da ‘PEC da Reeeleição’, o Congresso conseguiu criar a ficção da emergência e com base nela, jogou fora o texto de gastos e a lei eleitoral. Hoje começa a compra de votos em massa para a campanha do presidente Jair Bolsonaro”, opina Cantanhêde.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu o seu governo e atacou o PT em evento na Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em São Paulo nesta segunda. O encontro vem após uma série de críticas de Bolsonaro a banqueiros, que, segundo o presidente, supostamente teriam assinado manifestos pela democracia em reação à criação do Pix. Para Bolsonaro, esses manifestos são “cartinhas” e os banqueiros precisam julgá-lo pelas suas ações. “Bolsonaro tem que estar irritado ou preocupado. Uma das cartas foi assinada por Febraban e Fiesp e ele achava que as entidades estavam ‘com ele’, mas os integrantes têm ouvidos, olhos e nariz para cheirar o que está acontecendo no País”, diz Eliane.

