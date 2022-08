Eliane: “Hoje é um manifesto da alma brasileira”

Movimentos sociais e sindicais realizam atos em defesa da democracia e de eleições livres nesta quinta-feira, 11, em todo o País. Ao todo, mais de 65 manifestações são esperadas nas capitais e em algumas cidades do interior. Essas mobilizações têm como objetivo somar à leitura pública da “Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito”, que será realizada no Largo São Francisco, em São Paulo, a partir das 10h. O documento já recebeu mais de 900 mil adesões e conta com a assinatura de juristas, intelectuais, artistas, centrais sindicais e empresários em defesa da democracia. “Em todas as grandes manifestações pró-democracia, Diretas Já, Estado Democrático de Direito, estava presente o icônico Largo de São Francisco. Hoje é o dia da ‘oração nacional pela Democracia’ pelo País inteiro. A sociedade brasileira está mobilizada pela democracia e pela paz; é um manifesto da alma brasileira”, opina Cantanhêde.

Apesar de o ministro da Economia, Paulo Guedes, ter dito que a França está ficando “irrelevante” para o Brasil – além de outras declarações de mais baixo calão – o país europeu é o maior empregador estrangeiro e o terceiro que mais investe em território brasileiro. Além disso, as exportações para a França vêm crescendo 18% neste ano. “O ministro da Economia bate de frente e usa palavrão para atacar um de nossos maiores parceiros comerciais e culturais de toda história. Nunca a França será irrelevante para o Brasil”, diz Eliane.

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Editorial Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.