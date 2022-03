Eliane: “Houve excessos, mas a Lava Jato foi um ganho”

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação de improbidade administrativa contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua ex-secretária parlamentar Walderice Santos da Conceição, a ‘Wal do açaí‘, que foi empregada por mais de 15 anos em seu gabinete na Câmara dos Deputados. A ação foi enviada à Justiça Federal de Brasília e pede que o ressarcimento de recursos públicos que, segundo o MPF, foram ‘indevidamente desviados’ por meio da nomeação de Walderice. A conclusão da investigação é que ela seria funcionária fantasma. “Uma das chefes da operação de funcionários-fantasmas e rachadinhas era a segunda mulher de Bolsonaro, que agora, descobre-se, tem um apartamento não-declarado na Noruega e mora em uma casa por R$ 16 mil de aluguel por mês em Brasília. Parece que a coisa funcionava muito bem”, conta Cantanhêde.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou nesta terça-feira, 22, o ex-procurador da República Deltan Dallagnol, que foi coordenador da extinta Operação Lava Jato, a pagar indenização de R$ 75 mil ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo PowerPoint em que acusou o petista de liderar uma organização criminosa. O placar foi de 4 votos a 1. Os ministros concluíram que houve ‘excesso’ na divulgação da denúncia contra Lula e que o ex-procurador ofendeu a honra e a reputação do ex-presidente. O petista pedia R$ 1 milhão por danos morais. “A Lava Jato revelou e chegou a punir o maior esquema de corrupção da história. Por outro lado, houve exageros por parte dos procuradores, mas estão transformando réus em vítimas e procuradores em bandidos. Deltan, jovem, extrapolou com o Power Point”, opina Eliane.

