Eliane: ‘Internação pode influenciar tabuleiro político para eleições’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou na madrugada desta segunda-feira, em São Paulo, e seguiu em direção ao Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital, para avaliar quadro de obstrução intestinal e a necessidade de nova cirurgia. Em nota, o Palácio do Planalto informou que o presidente sentiu desconforto abdominal e passa bem. A equipe médica classificou o estado de saúde do presidente como “estável”, informou que ele está já em tratamento e que não há previsão de alta. Para Eliane Cantanhêde, a nova internação do presidente pode ‘sacudir o tabuleiro e deixar todos em alerta’ pelas condições de saúde e de governo de Bolsonaro como candidato à reeleição.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou nota na noite deste domingo em que “contraindica o embarque de passageiros que possuem viagens programadas em navios de cruzeiro para os próximos dias”. A nota é divulgada após a agência pedir ao Ministério da Saúde a interrupção da atual temporada de cruzeiros. Já são 174 casos confirmados de covid desde a semana passada em navios. A Anvisa também impediu, neste domingo, o embarque de 3 mil passageiros no navio MSC Splendida. De acordo com a colunista da Rádio Eldorado, as pessoas têm ‘baixado a guarda’ nos cuidados preventivos contra a covid porque a vacinação ameniza os sintomas.

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.

