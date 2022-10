Eliane: “Ipec foi comemorado no comitê de campanha de Haddad”

O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a disputa ao governo de São Paulo com 46% das intenções de votos ante 41% do ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT), de acordo com pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta terça-feira, 11. “São Paulo é muito decisivo para as eleições de 2022 pelo número de votos. Há um empate técnico entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Mas considerando o contexto estadual, o Ipec foi um resultado considerado muito positivo na campanha do petista Fernando Haddad; ele não teve tantos apoios políticos e está ‘encostando’ em Tarcísio de Freitas, candidato pelo Republicanos”, diz Eliane.

