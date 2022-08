Eliane: “Lula jogou iscas ao eleitor moderado”

Em sua rodada de entrevistas aos presidenciáveis, o Jornal Nacional mostrou um Lula visivelmente nervoso no início, mas resoluto nos compromissos. Sua sabatina envolveu um misto de otimismo no futuro e nostalgia dos seus tempos de governo. Ao contrário de seu principal adversário, que somente fala para a própria bolha, o ex-presidente decidiu estender a mão para o eleitor de centro. Pautou seu discurso pelo óbvio, mas que sempre precisa ser lembrado: o Brasil é um país de vocação universalista – e assim deve permanecer, apesar dos percalços dos últimos anos.

Cruzando a entrevista do presidente Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional da TV Globo, a do seu candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao Estadão-FAAP, e as palestras do vice na sua chapa, general Walter Braga Netto, tem-se que a campanha está muito azeitada, unificou a estratégia e o discurso. O trio unificou o discurso também sobre aborto, vacinas, polícias, democracia e… as operações contra empresários que defendem a ditadura. A ordem unida funciona. E Alexandre Moraes pode ter dado um tiro no pé.