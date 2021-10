Eliane: ‘Lula sabe que se ficar só com a esquerda não terá fôlego’

“A corrida eleitoral de 2022 dispara em outubro, com o presidente Jair Bolsonaro investindo no contato direto com a população, o ex-presidente Lula focando nas articulações políticas com governadores e cúpulas partidárias e as forças de centro ainda incapazes de dar cara e corpo ao tão desejado e tão distante candidato de centro”, escreve Cantanhêde em sua coluna.

A jornalista analisa o que chama de ‘estratégia do presidente Bolsonaro e dos bolsonaristas’ na CPI da covid no Senado. O presidente da comissão, Omar Aziz, anunciou nesta quinta-feira que o relatório final deve ser votado no dia 20 e a decisão vem no fim de uma semana difícil de depoimentos, com revelações da advogada Bruna Morato – defesa do grupo de médicos que denuncia a Prevent Senior – e falas negacionistas dos empresários Luciano Hang e Otávio Fakhoury.

Eliane Cantanhêde ainda comenta a fome e a miséria, que entraram novamente no foco nacional.

