Eliane: “Lula tem estratégia burra ao tentar tirar Moro e Tebet da disputa”

Se o MDB declinar da decisão de ter uma candidatura própria ao Palácio do Planalto, a ala que defende o apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) seria amplamente majoritária na convenção nacional do partido. Esta foi uma constatação feita pela direção emedebista após um levantamento recente com base nos delegados eleitos pelos diretórios estaduais, nas bancadas e nos prefeitos do partido. O resultado mostra que, embora o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantenha forte interlocução com caciques do MDB no Nordeste, o bolsonarismo é mais forte na correlação de forças interna. “MDB lulista é o do nordeste, o resto está majoritariamente com Bolsonaro. A melhor coisa que lideranças do partido, Lula e a campanha dele deveriam fazer é estimular a candidatura de Tebet”, analisa Eliane.

Jair Bolsonaro terá uma agenda intensa de aparições nos próximos três meses ao lado de líderes evangélicos. Pelo menos 23 cidades terão Marchas para Jesus deste mês até o fim de julho. A primeira será no dia 25, em Curitiba. O presidente recebeu a lista dos eventos ontem da mão de pastores e prometeu avaliar a quais pretende ir. “Bolsonaro está disputando os evangélicos. O eleitor evangélico é de baixa renda, em sua maioria, e este setor tem previdência clara pelo ex-presidente Lula”, diz Cantanhêde.

