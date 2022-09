Eliane: “Lula tem muita vantagem entre o eleitorado que realmente pesa”

O agregador de pesquisas eleitorais do Estadão Dados já está atualizado com os dados divulgados em 5 de setembro pelas empresas Ipec, FSB e Gerp. Segundo a Média Estadão Dados, calculada pelo agregador, Luiz Inácio Lula da Silva tem 44% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, 32%. “A eleição está estável e isso é má notícia para Bolsonaro, que está atrás. O ex-presidente Lula está liderando o tempo inteiro e, aparentemente, não está conseguindo crescer, mas estagnou em um patamar bastante alto e isso é segurança – se não de vitória no primeiro turno, mas de entrar no segundo com muita força. Quando olhamos a pesquisa vemos, claramente, que o ex-presidente tem muita vantagem entre o eleitorado que realmente pesa”, analisa Eliane.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a defender o porte de armas durante evento com mulheres no Rio Grande do Sul neste sábado, 3, enfatizando que, no momento do perigo, é o instrumento que pode garantir a segurança. “Sei que muita mulher aqui é contra arma, é um direito de vocês, mas, legalmente, a arma é uma garantia que você, junto com a sua família, não sofra uma violência dentro de casa”, defendeu durante o encontro “Mulheres pela Vida e pela Família’, realizado na Fenac, em Novo Hamburgo, na região do Vale dos Sinos. “O presidente Jair Bolsonaro precisa do voto feminino porque a diferença está muito favorável ao ex-presidente Lula; em vez de atrair e tratar bem as mulheres, ele ataca”, diz Cantanhêde.

