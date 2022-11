Eliane: “Lula teve um dia de Jair Bolsonaro”

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um discurso com críticas à “estabilidade fiscal”, ao defender que é preciso colocar a questão social na frente de temas que interessam, segundo ele, apenas ao mercado financeiro. O petista também questionou por que ter meta de inflação e não ter meta para o crescimento do PIB. “Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal desse País? Por que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gastos, que é preciso fazer superávit, que é preciso fazer teto de gastos? Por que as mesmas pessoas que discutem teto de gastos com seriedade não discutem a questão social neste País?”, questionou, em discurso no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). “Lula teve um dia de Jair Bolsonaro atacando responsabilidade fiscal. A gente lembra que o oposto de responsabilidade é irresponsabilidade. Agora o PT saiu inteiro correndo atrás do prejuízo. No fundo, vai acontecer o que acontece sempre: vão dizer que o pobre do Lula foi mal interpretado e que a culpa é da imprensa”, analisa Eliane.

