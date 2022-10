Eliane: “Lula usa falas de Bolsonaro contra ele próprio”

Após a repercussão negativa na campanha, o presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou uma declaração se desculpando por afirmar, ao menos três vezes, que meninas venezuelanas se prostituem para viver no Brasil. O chefe do Executivo esteve ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da embaixadora da Venezuela do autoproclamado presidente Juan Guaidó, María Teresa Belandria, no vídeo divulgado nesta terça-feira, 18. “O presidente ‘morre pela boca’; sua campanha usa muita fake news contra Lula, mas o ex-presidente usa o adversário contra ele próprio. Foi mais um erro de Bolsonaro, que não tem papas na língua e dá um tiro no pé a todo momento, porque fala o que não deve. Quando isso está gravado, costuma vir contra si”, opina Cantanhêde.

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Editorial Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.