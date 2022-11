Eliane: “Lula vai provar de uma herança bem maldita”

A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva calcula que vai precisar de uma licença para gastar de R$ 170 bilhões a R$ 175 bilhões em 2023, mas o petista mandou suspender a apresentação da Proposta de Emenda à Constituição da Transição para bater o martelo só depois de um diálogo político com o Congresso. Os valores foram citados em uma reunião da equipe de transição com Lula em São Paulo e também em um encontro da bancada do PT em Brasília, nesta segunda. Lula vai à capital federal nesta terça para iniciar as negociações e quer apostar no diálogo político antes de fechar o número do gasto extra no Orçamento, como cobram líderes do Legislativo e integrantes do mercado financeiro. “Lula se apresenta, com visita de cortesia, mas no ‘cafezinho’, vai falar das dificuldades do orçamento. Ele falava que FHC tinha deixado uma herança maldita, o que foi uma injustiça história sobre a herança bendita, mas agora o presidente eleito vai provar de uma herança bem maldita. Lula vai precisar muito todo STF”, opina Eliane.

