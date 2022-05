Eliane: “Mais um militar que é perseguido e cai no Governo Bolsonaro”

O presidente Jair Bolsonaro trocou o comando do Ministério de Minas e Energia, em meio às fortes críticas que vem fazendo aos reajustes dos preços dos combustíveis pela Petrobras. Bento Albuquerque foi exonerado e será substituído por Adolfo Sachsida, que era o chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos do Ministério da Economia, aliado do ministro da Economia, Paulo Guedes. “Mais um militar que é perseguido e cai no Governo Bolsonaro. Foi uma saída de comum-acordo – um estava infeliz com o outro -, mas é muito ruim para a Marinha brasileira que o presidente fique queimando um contra-almirante pela live”, diz Cantanhêde.

As articulações do Centrão para aprovar no Congresso um projeto que prevê aporte de R$ 100 bilhões na construção de gasodutos contam com o apoio do Palácio do Planalto. Sob o argumento de que a proposta concentrava “a destinação de recursos públicos em infraestrutura, que deveria ter seus investimentos promovidos pelo setor privado”, o presidente Jair Bolsonaro chegou a ser contra o plano, mas mudou de ideia. O novo entendimento ocorreu depois que Bolsonaro se assumiu como integrante do Centrão. “O Centrão quer colocar a mão em tudo em ano eleitoral – e o Governo está dando força”, opina Eliane.

