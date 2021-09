Eliane: ‘Ministério da Saúde virou uma quadrilha para roubar dinheiro público’

A Polícia Federal faz buscas nesta quinta-feira, 30, em uma operação que atinge a empresa Global Gestão em Saúde, investigada na CPI da Covid, por suspeita de envolvimento em um possível esquema de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e corrupção em contratos com empresas públicas.

O empresário Luciano Hang negou, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, no Senado, ter participado de fraude no atestado de óbito de sua mãe, Regina Hang. Durante o depoimento, Hang declarou ter contas no exterior e offshores em paraíso fiscal. Ele negou que tenha financiado a disseminação de fake news. Nesta quinta, a Comissão ouve o empresário Otávio Oscar Fakhoury, suspeito de financiar a disseminação de fake news durante a pandemia.

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, manifestou nesta quarta-feira, 29, preocupação com a demora inexplicável do Senado em sabatinar o ex-ministro da Justiça André Mendonça para a 11ª vaga do tribunal. Isso cria constrangimentos e um problema institucional, porque o plenário e a segunda turma da Corte passam a julgar e decidir com risco de empate no resultado.

Com aval de aliados do governo Jair Bolsonaro e da oposição, o Senado aprovou por 47 votos a 24 projeto que afrouxa a Lei de Improbidade Administrativa e dificulta a punição de políticos.

