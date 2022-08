Eliane: “Moraes deu todos os recados”

Na presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), de ex-presidentes da República e de candidatos na atual corrida pelo Palácio do Planalto, o ministro Alexandre de Moraes assumiu nesta terça-feira, 16, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com um discurso em defesa do processo eleitoral e da democracia. Moraes afirmou que a Constituição “não permite a propagação de discurso de ódio, de ideias contrárias à ordem constitucional e ao estado democrático” que visa à “instalação do arbítrio”.

A Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, 15, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) supera o presidente Jair Bolsonaro (PL) na grande maioria dos recortes feitos por perfil do eleitorado, como gênero, renda e religião. Dos 32 estratos separados e testados pelo levantamento, o chefe do Executivo só tem desempenho melhor que o petista em 4; eles aparecem empatados tecnicamente em outros 3.