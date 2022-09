Eliane: “Movimento para voto útil é claramente anti-Bolsonaro”

O debate sobre o voto útil se intensificou nas redes sociais com a proximidade das eleições e a possibilidade de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno. Na quarta-feira, 21 de setembro, cantores e atores gravaram um vídeo reforçando a campanha petista pelo voto útil — entre eles Caetano Veloso, que também trocou o voto em Ciro por Lula. “Eu acho que, mesmo a gente adorando o Ciro e respeitando o que ele planeja, promete, eu acho que o negócio é….tem que ser Lula”, disse Caetano fazendo a letra “L” com a mão em vídeo publicado na redes de Lula nesta segunda-feira. Declarações públicas da campanha do petista e de candidatos como Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) repercutiram a pauta na internet. “Há uma movimentação em torno da candidatura do ex-presidente Lula, estrapolou fronteiras e é claramente anti-Bolsonaro”, diz Eliane.

