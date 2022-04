Eliane: “Na ebulição da terceira via, quem lucra é Bolsonaro”

O agora ex-governador João Doria afirmou a jornalistas ao final de seu discurso de despedida que as notícias sobre sua eventual desistência à disputa da Presidência da República foram uma “estratégia política”. Segundo o tucano, houve um planejamento prévio para que o presidente do partido, Bruno Araújo, tivesse de se manifestar publicamente em apoio a seu nome.

Sem apoio no Podemos, o ex-ministro Sérgio Moro se filiou nesta quinta-feira, 31, ao União Brasil, abrindo mão, “neste momento”, de disputar o Palácio do Planalto. O ex-juiz, porém, foi recebido na nova sigla com reticências. A condição de que Moro abrisse mão do plano de lançar uma candidatura presidencial foi determinante para que o União Brasil aceitasse sua filiação.

“Bolsonaro lucra muito com esse problema porque a terceira via pretendia tirar votos do presidente, mas ele está recebendo. O Podemos não tem candidato e, nesta situação, o eleitorado do partido migra para Bolsonaro”, avalia Cantanhêde

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Editorial Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.