Eliane: ‘Não se enganem; não é fácil dar golpe no Brasil’

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acatou pedido do TSE e incluiu o presidente Jair Bolsonaro entre os investigados por fakenews e atos antidemocráticos. Moraes já até determinou diligências a serem cumpridas no âmbito da investigação, entre elas a transcrição oficial, pela Polícia Federal, da live em que Bolsonaro admitiu não ter provas sobre as alegações sobre fraudes na urna eletrônica. Além disso, o ministro ordenou que os investigadores ouçam, em até dez dias e na condição de testemunhas, os envolvidos na transmissão ao vivo feita pelo presidente: o ministro da Justiça Anderson Torres; o coronel Eduardo Gomes da Silva, assessor especial da Casa Civil; o youtuber Jeterson Lordano; o professor da faculdade de tecnologia de São Paulo Alexandre Ichiro Hashimoto; e o engenheiro especialista em segurança de dados Amílcar Brunazo Filho.

Grandes empresários e lideranças políticas, diplomáticas e religiosas divulgam manifesto de apoio às eleições. Entre os signatários estão nomes como Frederico e Luiza Trajano, do Magazine Luiza, Pedro Moreira Salles e Roberto Setubal, do Banco Itaú Unibanco, Carlos Jereissati, do Iguatemi, Pedro Passos e Guilherme Leal, da Natura, e Luis Stuhlberger, gestor do Fundo Verde. Também assinam economistas como Armínio Fraga, Pedro Malan, Ilan Goldfajn, Persio Arida, André Lara Resende, Alexandre Schwartsman e Maria Cristina Pinotti. E não foram os únicos a apoiar o pleito, porque a Câmara dos Deputados vota hoje sobre o voto impresso.

Na CPI da covid-19 no Senado, o tenente coronel da reserva Marcelo Blanco foi acusado de mentir ontem e o empresário Ayrton Cascavel é quem depõe hoje. Segundo a Comissão, o empresário teria atuado informalmente no Ministério da Saúde como assessor do ex-ministro Eduardo Pazuello. Na definição do requerimento aprovado determinando a convocação de Cascavel, ele teria sido “ministro de fato”.

Eliane Cantanhêde ainda trata de outros assuntos e responde a perguntas de ouvintes.

