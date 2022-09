Eliane: “Negócio de imóvel criou uma comparação ruim entre Lula e Bolsonaro”

Declarações de bens e renda da família Bolsonaro entregues ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que o presidente e seus filhos não têm o costume de guardar dinheiro vivo em casa. De 1998 até as eleições deste ano, apenas o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) informou à Corte ter guardado R$ 20 mil em espécie por ao menos oito anos. “Dez entre dez especialistas dizem que só compra um imóvel com dinheiro vivo quem não pode justificar a origem do dinheiro. O Bolsonaro enfraquece seu discurso contra corrupção feito ao presidente Lula. Negócio de imóvel criou uma comparação ruim entre os dois”, opina Eliane.

A promessa do presidente Jair Bolsonaro de manter o Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023 ficou pendente para depois das eleições e pode exigir o aumento de imposto para compensar a elevação dos gastos do programa social de combate à miséria. “Tem o candidato Jair Bolsonaro e o presidente; peça orçamentária do presidente limou todas as promessas do candidato. Ela tem de ser estudada porque tem um viés antieleitoral”, diz Cantanhêde.

