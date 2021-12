Eliane: ‘Nesta pandemia o Brasil está espremido entre Ciência e Bolsonaro’

Os viajantes aéreos brasileiros ou estrangeiros, que chegarem ao Brasil em voo internacional, terão de apresentar comprovante, impresso ou eletrônico, de vacinação contra covid-19 ou fazer quarentena de cinco dias no local de destino, a partir de sábado, 11, conforme portaria publicadas nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União. Em ambos os casos, porém, é preciso ter teste laboratorial RT-PCR negativo nas últimas 72 horas ou teste de antígeno negativo nas últimas 24 horas.

O Congresso Nacional promulgou de forma fatiada a Proposta de Emenda à Constituição dos Precatórios, que abre espaço no Orçamento para o pagamento do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. O governo pretende pagar, no mínimo, R$ 400 mensais aos beneficiários do programa criado para ser a marca da gestão Jair Bolsonaro. O trecho promulgado que altera a regra de correção inflacionária do teto de gastos, segundo a Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados (Conof), abre espaço fiscal de R$ 64,9 bilhões no próximo ano.

