Eliane: ‘Neste governo, quanto mais bolsonarista, mais poder’

Tucano histórico, o atual diretor da SP Negócios, Aloysio Nunes Ferreira, foi um dos líderes tradicionais do PSDB procurados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em aceno ao centro neste ano eleitoral. Em entrevista ao Estadão, Aloysio defendeu como prioridade impedir a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ex-senador e ex-ministro da Justiça e das Relações Exteriores, Aloysio disse ver potencial na candidatura do governador João Doria ao Palácio do Planalto, mas destacou que, se o tucano “não decolar”, não há opção viável na “terceira via”. “A entrevista é uma lufada de sensatez e equilíbrio nesse caldeirão de maluquices da política nacional. Nunes põe os pingos nos Is e é pragmático”, diz Eliane.

A viagem de Mario Frias de cinco dias para ver o lutador Renzo Gracie em Nova York somou gastos equivalentes a 13 vezes o teto da Lei Rouanet para cachês de artistas. Conforme dados do Portal da Transparência, foram gastos R$ 39 mil para tratar de um “projeto cultural envolvendo produção audiovisual, cultura e esporte” com o lutador de jiu-jítsu bolsonarista. Enquanto isso, na terça, 8, o governo oficializou o limite cachês de artistas pela Lei Rouanet a R$ 3.000. “Frias ganhou o troféu de reduzir ao mínimo a Lei Rouanet, dilapidou o financiamento estatal da nossa Cultura e faz essa viagem que não traz nada para o Brasil. Neste governo, quanto mais bolsonarista, mais poder”, opina Cantanhêde.

