Eliane: “No TSE, muda-se a presidência, mas não o Tribunal”

Por falar na presidência da Côrte, esta terça marcou o último dia do ministro Edson Fachin no comando do TSE. Ele fez um discurso em que defendeu a urna eletrônica e lembrou ações de sua gestão no combate a informações falsas. Fachin disse que a democracia se “verga”, mas não se “dobra” com as fake news. “Mudam os ministros, mas continuam as resistências. Ao mesmo tempo, Fachin tem mantido uma posição muito forte a favor do bem e da democracia e passa a presidência do TSE para Alexandre de Morais, que tem a mesma toada; então muda a presidência, mas não o TSE”, diz Cantanhêde.

Os ministros da 2.ª Câmara Ordinária do Tribunal de Contas da União (TCU), em votação unânime, condenaram nesta terça-feira, 9, o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, o ex-chefe da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba Deltan Dallagnol – hoje pré-candidato à Câmara dos Deputados – e o ex-procurador-chefe do Ministério Público no Paraná João Vicente Beraldo Romão a ressarcirem, solidariamente, dano de R$ 2,831,808,17 aos cofres públicos em razão de ‘ato de gestão ilegítimo e antieconômico’ ilegais com o aval para pagamento de diárias e passagens a integrantes da extinta força-tarefa. Além disso, os caciques da falecida operação terão de pagar multa individual de R$ 200 mil cada. “A Lava Jato foi trucidada com a inversão do jogo. Não só virou pó como se virou contra seus líderes e executores”, opina Eliane.

