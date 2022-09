Eliane: “Nota de FHC é pró-Lula, mas sem descartar Tebet”

O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro deu aval para que contratos de obras federais de escolas fossem negociados em troca de propina para os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, disse ao Estadão o empresário do setor da construção civil Ailson Souto da Trindade, candidato a deputado estadual pelo PP no Pará. O acordo previa que o dinheiro vivo, segundo Trindade, seria escondido na roda de uma caminhonete para ser levado de Belém (PA) até Goiânia (GO), onde está a sede da igreja dos pastores. A propina cobrada era de R$ 5 milhões. “Essa história deixa muito mal o presidente Jair Bolsonaro. Ele costuma lavar as mãos para os escândalos, mas, neste caso, tem a ver no início, meio e fim – e isso, às vésperas da Eleição”, opina Cantanhêde.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) divulgou nota nesta quinta-feira, 22, defendendo o voto “pró-democracia” nestas eleições. Nos últimos dias, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vinha tentando atrair o apoio do tucano para encorpar a tese do “voto útil”, mas FHC optou por não mencionar nomes em sua nota pública. Oficialmente, seu partido apoia a candidatura de Simone Tebet (MDB). “Todos os nomes a apoiar o Lula são intelectuais do PSDB, mas nenhum político. A nota do FHC também foi escrita com os primeiros. Ficou claro que é um texto anti-Bolsonaro, pró-Lula mas, também, sem descartar Simone Tebet – pois ela também defende tudo que o Fernando Henrique lista”, diz Eliane.

