Eliane: ‘Novo escolhido do TCU é de muita conveniência de Bolsonaro’

A influência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), será testada nesta terça-feira, 14, quando os senadores definirão irão definir quem será o novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Apadrinhado por Pacheco, o senador Antonio Anastasia (PSD-MG) disputa a vaga com Kátia Abreu (Progressistas-TO) e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). Se Anastasia for derrotado, Pacheco sofrerá um revés – o presidente do Senado é pré-candidato à sucessão de Jair Bolsonaro, em 2022.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, recorreu nesta segunda-feira, 13, ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime ao divulgar notícias falsas que relacionavam as vacinas contra a covid-19 ao vírus da aids em transmissão ao vivo nas redes sociais. A investigação foi aberta no início do mês pelo ministro Alexandre de Moraes a pedido da CPI da Covid.

