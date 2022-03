Eliane: ‘O Brasil vem se posicionando do lado do mundo ‘

A Assembleia-Geral da ONU aprovou nesta quarta-feira, 2, a resolução que repreende a Rússia pela invasão na Ucrânia e convoca Moscou a retirar imediatamente as tropas russas da Ucrânia. A resolução ganhou apoio de 141 dos 193 membros presentes na reunião extraordinária e foi votada ao final de uma rara sessão de emergência convocada pelo Conselho de Segurança. “A diplomacia brasileira votou contra a Rússia, mas com as mesmas ressalvas de sempre: contra as sanções e cessão de armas para Ucrânia, a favor do cessar fogo imediato e da solução diplomática”, diz Eliane.

O Brasil registrou 335 novas mortes pela covid-19 nesta quarta-feira, 2, e superou a barreira de 650 mil óbitos pela doença. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 509, em queda pelo 10º dia seguido. “Com a guerra, a gente parou de falar da pandemia. O temor agora é o que vai acontecer depois do Carnaval. Vamos esperar que seja muito pequeno o repique”, analisa Cantanhêde.

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Editorial Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.