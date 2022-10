Eliane: “O Estado brasileiro está trabalhando por uma das campanhas”

A campanha de Jair Bolsonaro, convocou às pressas uma coletiva de imprensa ontem à noite para denunciar um “fato grave” à Nação e alegar, a seis dias das eleições, que está sendo “censurada” por rádios pelo País para favorecer o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma hora depois da entrevista, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, classificou a denúncia como inconsistente, disse que o relatório apresentado à Corte era “apócrifo” e pediu provas. “Havia um certo pudor no divisor de águas entre campanha e Presidência; comitê de campanha e Palácio do Planalto. Isso não existe mais. A gente não sabe mais o que é dinheiro público e de campanha; virou uma grande confusão. O que você tem é o Estado brasileiro trabalhando por uma das campanhas, tornando-a totalmente desigual”, opina Cantanhêde.

