Eliane: ‘O feriado deixou de ser à pátria e passou a uma saudação ao Jair’

O governo federal está animado para o 7 de setembro e já se prepara para o feriado. Ao longo da última semana, o primeiro escalão procurou se desvencilhar das manifestações promovidas pelo presidente, mas, nos bastidores, ministros demonstraram desacordo com o acirramento institucional e constrangimento com a moldura autoritária dos protestos e a convocação feita por Bolsonaro para aderirem aos atos. Os titulares de carreira política têm pregado o “distensionamento”. Eles foram orientados por assessores, entretanto, a não confrontar as visões do chefe do Executivo em público e abafar o mal-estar.

Já dentro das quatro linhas – as do futebol -, a Polícia Federal informou que não vai investigar os quatro atletas da seleção argentina que descumpriram a quarentena em território brasileiro. Segundo a Anvisa, eles teriam infringido a lei sanitária do País. Os jogadores e toda a delegação argentina deixaram o Brasil na noite de domingo, horas depois da suspensão do clássico válido pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

E na semana da CPI da covid no Senado não há previsão de depoimentos, mas o novo foco é nos lobistas.

